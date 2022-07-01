Artvin'de heyelanda 2 TIR kayaların altında kaldı; 1 ölü, 1 yaralı (2) - Haberler

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Artvin'de heyelanda 2 TIR kayaların altında kaldı; 1 ölü, 1 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Hayati Akbaş - Güncel
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Artvin'de heyelanda 2 TIR kayaların altında kaldı; 1 ölü, 1 yaralı (2)

VALİ: 2 TIR HEYELAN ALTINDA KALDI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI VARArtvin Valisi Yılmaz Doruk, heyelan sonucu kayaların altında kalan 2 TIR'da, 1 Azerbaycan uyruklu kişinin yaşamını yitirdiğini, Özbekistan uyruklu kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

VALİ: 2 TIR HEYELAN ALTINDA KALDI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI VAR

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, heyelan sonucu kayaların altında kalan 2 TIR'da, 1 Azerbaycan uyruklu kişinin yaşamını yitirdiğini, Özbekistan uyruklu kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Vali Doruk, "Bugün sabah itibarıyla Hopa-Kemalpaşa ilçelerimiz arasında Sarp Sınır Kapısı'na giden yamaçtan kayalar düştü. Bu kapsamda 2 TIR kayalar altında kaldı. 1 Azeri vatandaş vefat etti, 1 de Özbek uyruklu vatandaşımız da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yol tamamen trafiğe kapalı durumda. Ekiplerimiz yolu açma çalışmalarını sürdürüyor. Bize ilave bir yaralı bilgisi tarafımıza ulaşmadı. Şu an itibarıyla mahsur kalan bilgisi yok. Kayaların kaldırılması biraz vakit alabilir. Yeni bir heyelan kaynaklı tehlike beklemiyoruz ama çalışmalarımızı da dikkatli sürdürüyoruz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Hayati Akbaş - Güncel

Yılmaz Doruk Özbekistan Azerbaycan Artvin Güncel Haberler

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