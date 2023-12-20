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Artvin'de heyelan sonucu Kemalpaşa-Hopa kara yolu ulaşıma kapandı

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Artvin'de Kemalpaşa-Hopa kara yolunda meydana gelen heyelan sonucu yol tek yönlü olarak ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri çalışmalara başladı.

ARTVİN'de heyelan sonucu Kemalpaşa- Hopa kara yolu, tek yönlü ulaşıma kapandı. Ekipler, bölgede çalışma başlattı.

Kemalpaşa ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nun Kopmuş mevkisinde, saat 11.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan koparak yola dökülen irili ufaklı kaya ve toprak parçaları ile kökünden sökülen ağacın devrildiği Kemalpaşa- Hopa kara yolu, tek yönlü ulaşıma kapandı. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri, sevk edildi. Ekipler, iş makineleri ile yolda temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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