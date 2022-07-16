Heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir köy yolu ulaşıma kapandı. Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir köy yolu ulaşıma kapandı. Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Esenyaka köyünün Tavrasiyan mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi. Heyelan dolayısıyla, köy ile ilçe arasında ulaşımı sağlayan yol kapandı. Yolun açılması için Yusufeli Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. AA / Yener Dedeoğlu - Güncel Güncel Haberler

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