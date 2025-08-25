Artvin'de Heyelan Nedeniyle İki Köy Yolu Kapandı
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde etkili yağışlar sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Köprücü ve Çayeli köylerine giden yollar ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, alternatif bir yol açma çalışmasına başladı.
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı.
İlçede etkili yağışa bağlı olarak, Köprücü ve Çayeli köylerine ulaşımın sağlandığı grup yolunda heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle yolun bir kısmında göçük oluştu.
Bölgede incelemelerde bulunan İl Özel İdaresi ekiplerince, köylere ulaşımı sağlayacak alternatif yol açılması çalışması başlatıldı.
