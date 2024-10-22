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Artvin'de Heyelan, Boş Evi Vurdu

Artvin'de Heyelan, Boş Evi Vurdu
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Yusufeli ilçesinin Yeni Yerleşim Yerinde meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan kayalar boş bir eve düşerek hasara neden oldu. Köylüler, sürekli taş düşmesi nedeniyle endişeli.

Artvin'de, baraj nedeniyle taşınan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerindeki Yeniköy köyünde, heyelan sonucu yamaçtan kopan kayaların düştüğü boş evde, hasar meydana geldi.

İlçede yapılan Yusufeli Barajı nedeniyle su altında kalan 7 köyden biri olan, 58 haneli Yeniköy köyünün taşındığı yeni yerleşim yerinde dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan taş ve kayalar, yuvarlanarak boş haldeki tek katlı eve isabet etti. Yatak odası duvarına hasar veren kayalar, evin salon bölümüne kadar ulaştı.

Köylülerden Mustafa Yılmaz, "Buraya sürekli taş geliyor. Henüz bir can kaybı olmadı ama yetkililerden bu duruma çözüm bulmalarını bekliyoruz. Burası her zaman tehlike arz ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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