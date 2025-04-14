İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme 2 ülkeyi alarma geçirdi
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli gibi
Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya baş kaldırdı: 48 saat içerisinde topraklarımızı terk edin

Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya isyan bayrağı açtı
MSB: Silah bırakmamakta ısrar eden her yapı meşru hedefimiz olmaya devam edecek

Silah bırakmakta direten PKK'ya son uyarı

Artvin'de Heyelan Anı Kamerada: İş Makinesi Saniyelerle Kurtuldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de meydana gelen heyelanda, yol temizleme çalışması yapan bir iş makinesi operatörünün dikkati sayesinde son anda kurtuldu. Heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin'de heyelan anı kamerada: İş makinesi saniyelerle kurtuldu

ARTVİN - Artvin'de etkili olan yağmur ve kar yağışı sonrası meydana gelen heyelanda, yol temizleme çalışması yapan iş makinesi son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin'in merkez ilçesine bağlı Seyitler Köyü'nde yoğun yağışlar sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları köy yoluna düştü. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Olay sırasında bölgede yol temizleme çalışması yapan Karayolları'na ait iş makinesi, operatörünün heyelanın gelinişi fark etmesi sayesinde saniyelerle kurtuldu. Toprağın kaydığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Heyelanın ardından bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Yolun temizlenmesi için çalışma başlatılırken, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH TÜYSÜZ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.