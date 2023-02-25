Artvin'de heyelan anı kamerada Güncel Haberler ARTVİN'de, Küçük Sanayi Sitesi'nde yamaçta heyelanın meydana geldiği an, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. ARTVİN'de, Küçük Sanayi Sitesi'nde yamaçta heyelanın meydana geldiği an, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Küçük Sanayi Sitesi Köprübaşı mevkisindeki yamaçta dün heyelan meydana geldi. Sanayi sitesinin yanındaki yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları, dere yatağına düştü. Bu anların cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; heyelanla yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesinin gürültüyle dereye düştüğü, çevreye de suların sıçradığı anlar yer aldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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