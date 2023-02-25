ARTVİN'DE HEYELAN ANI KAMERADA
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ARTVİN'de Küçük Sanayi Sitesi'nde yamaç alanda meydana gelen heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
ARTVİN'de Küçük Sanayi Sitesi'nde yamaç alanda meydana gelen heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kentte yer alan Küçük Sanayi Sitesi, Köprübaşı mevkisinde yamaç alanda dün heyelan meydana geldi. Sanayi sitesinin yanındaki yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları dere yatağına düştü. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntüde; heyelanla yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesinin büyük bir gürültü ile düştüğü dereden çevrese suların sıçradığı görülüyor. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel