ARTVİN'DE HEYELAN; 1 ÖLÜ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Artvin'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı tüneli mevkiinde meydana gelen heyelanda, uluslararası taşımacılık yapan bir TIR toprak altında kaldı.
Artvin'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı tüneli mevkiinde meydana gelen heyelanda, uluslararası taşımacılık yapan bir TIR toprak altında kaldı. Olayda TIR sürücüsünün cansız bedenine ulaşılırken, toprak altında başka araç olup olmadığı araştırılıyor. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
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ARTVİN, (DHA) -
Demirören Haber Ajansı / Güncel