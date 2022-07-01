ARTVİN'DE HEYELAN; 1 ÖLÜ Artvin'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı tüneli mevkiinde meydana gelen heyelanda, uluslararası taşımacılık yapan bir TIR toprak altında kaldı. Artvin'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı tüneli mevkiinde meydana gelen heyelanda, uluslararası taşımacılık yapan bir TIR toprak altında kaldı. Olayda TIR sürücüsünün cansız bedenine ulaşılırken, toprak altında başka araç olup olmadığı araştırılıyor. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ARTVİN, (DHA) - Demirören Haber Ajansı / Güncel Karadeniz Sahil Yolu Tragger Artvin Güncel Haberler

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