Artvin'de Hatila Vadisi'ne 4 Bin Yavru Alabalık Bırakıldı

Artvin'de Hatila Vadisi Milli Parkı içindeki dereye 4 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda doğal yaşamın desteklenmesiyle amacıyla Artvin'de derelere balık salımı çalışması devam ediyor.

Etkinliğe katılarak yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Yardımcısı Ali Ekber Ateş, gazetecilere, yaban hayatını desteklemek amacıyla 4 bin yavru alabalığın Hatila Deresi'ne bırakıldığını söyledi.

Yavru balıkların doğal ortamında büyüyerek yaşam bulacağını belirten Ateş, şöyle konuştu:

"Zaman içerisinde sel olsun, yağmurlar olsun, doğal hayatın getirmiş olduğu olumsuz etkilerden dolayı pek çok canlımız hayatını kaybetti ya da kayboldu. Bizim bu yaban hayatını tekrardan kontrol altına almamız için de bu çalışmalar önemli. Trabzon'da üretimini yaptığımız balıklar burada da hayat bulacak. Önümüzdeki günlerde Şavşat ve Yusufeli'nde 20 bin alabalığımızı derelerimizle buluşturacağız."

Ekber, doğal dengenin korunması için yasaklı bölgelerde avcılık yapılmaması gerektiğinin de altını çizdi.