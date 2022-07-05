Son dakika haberleri | Artvin'de jandarmadan kaçak sigara ve içki operasyonu Son dakika gelişmesine göre Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 505 paket gümrük kaçağı sigara ile 17 litre içki ele geçirildi. Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 505 paket gümrük kaçağı sigara ile 17 litre içki ele geçirildi. Kemalpaşa ilçesi Sarp Sınır Kapısı mevkiinde yol kontrol devriyesi yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli davranışlar sergileyen Gürcistan uyruklu AA. (20 ile G.K. (22) isimli şahısların adli makamlardan alınan arama kararı ile üzerlerinde ve çantalarında arama yaptı. Aramada yurda kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen çeşitli markalarda 505 paket sigara ile 17 litre içki ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahısların ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - ARTVİN İhlas Haber Ajansı / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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