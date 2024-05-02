Artvin'de Gümrük Kaçağı Sigara, Elektronik Sigara ve İçki Ele Geçirildi
Artvin'de gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1010 paket sigara, 290 elektronik sigara ile 70 litre içkiye el konuldu. Gözaltına alınan 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Artvin'de gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara ve içki ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince nisanda gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1010 paket sigara, 290 elektronik sigara ile 70 litre içkiye el konuldu.
Gözaltına alınan 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.