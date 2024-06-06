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Artvin'de Gezi Teknesi Alabora Oldu: 5 Kişi Kurtarıldı

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Artvin'de Borçka Baraj Gölü'nde özel bir işletmeye ait gezi teknesinin alabora olması sonucu 5 kişi suya düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarılan kazazedeler, hastanede tedavi altına alındı.

??????? Artvin'de alabora olan gezi teknesinden göle düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi kurtarıldı.

Borçka Baraj Gölü'nde özel bir işletmeye ait gezi teknesinin alabora olması sonucu 5 kişi suya düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Mete ve Ebru Okumuş, Talih ve Gözde Çavuş ile Ümit Yerlikaya'yı sudan çıkarttı.

Kazazedeler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Cengiz Ünsal, daha sonra hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Ünsal, hastane çıkışında gazetecilere, Ümit Yerlikaya'nın kullandığı teknenin alabora olduğunu söyledi.

Teknede bulunan 5 kişinin suya düştüğünü belirten Ünsal, "Yaralı vatandaşlarımızdan birinin ifadesine göre, alabora olacaklarını anladıkları anda can yeleklerini giyiyorlar, dolayısıyla su üzerinde kalabiliyorlar. Sonrasında alabora olan tekne batıyor. Ekiplerimizin müdahalesiyle 5 vatandaşımız da kurtarıldı, hastaneye acilen sevk edildiler." dedi.

Ünsal, 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Ağır yaralı bir vatandaşımızın tedavisi ise devam etmektedir. Vatandaşlarımıza çok büyük geçmiş olsun." diye konuştu.

Öte yandan grubun doğum günü kutlamak için tekne kiraladıkları, kazayı ise olay sırasında bölgede bulunan jandarma personelinin ihbar ettiği öğrenildi.???????

Kaynak: AA / Güncel

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