Artvin'de Gazi Ortaokulu'nun temeli atıldı - Haberler

Artvin'de deprem riski nedeniyle 2020 yılında yıkılan Gazi Ortaokulu'nun 24 derslikli yeni binasının temeli atıldı.

Vali Yılmaz Doruk, Çarşı Mahallesi'nde 8 bin 651 metrekarelik alanda inşa edilecek okulun temel atma töreninde, Gazi Ortaokulu'nun kentin en köklü ve en eski eğitim kurumlarının başında geldiğini söyledi.

Gazi Ortaokulu'nun kent için özel bir yere sahip olduğuna işaret eden Doruk, "Çok özel bir proje ile kente yakışır güzel bir okul yapılıyor. 24 derslikli bir okulun bu ölçekte yapılıyor olması çok rastlanan bir durum değil. Sosyal ve kültürel alanlarıyla bir okuldan öte kongre, kültür merkezi gibi bir yapı inşa edeceğiz." dedi.

Doruk, böyle güzel bir eserin Artvin'e kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

AK Parti Milletvekili Erkan Balta, kendisinin de bu okuldan mezun olduğunu ifade etti.

Gazi Ortaokulu'nun çok önemli olduğunun altını çizen Balta, "Milletvekili olarak yatırım sürecini yakından takip etmem, katkıda bulunmam benim için duygusal ve manevi bakımdan çok değerli bir şey." diye konuştu.

Balta, Gazi Ortaokulu yeni hizmet binasının gerek eğitim, gerekse de Artvin kimliğini yansıtması adına çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu okul Cumhuriyetimizle yaşıt. Geçmişte bu okuldan çok değerli insanlar yetişmiş ve bu ülkeye hizmet etmiş. İki yıl önce depreme dayanıklılık testlerinden geçmediği için yıkıldı. Şimdi yenisini yapıyoruz, ilimize hayırlı uğurlu olsun."

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ise 174 okulda 2 bin 200 öğretmenle yaklaşık 25 bin öğrenciye en iyi ortamda eğitim vermenin gayreti içinde olduklarını söyledi.

Okulun 7 katlı olacağını dile getiren Acar, "Okulumuzda 24 derslik, teknoloji atölyeleri, çok amaçlı salon, 47 araçlık otopark, 6 ticari alan, yemekhane ve kütüphanemiz mevcut. Akademik başarı için her türlü fiziki alan var. Modern konferans salonu, geniş yeşil alanlarıyla da ilimize nefes aldıracak bir proje." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde hizmete alınması planlanan okulun temeli atıldı.