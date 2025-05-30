Artvin'de Fuhuş Operasyonu: 18 Gözaltı, 6 Tutuklama

Artvin'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince, fuhuş soruşturması kapsamında bir otel ve gece kulübü ile 10 eve eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 9 tüfek kartuşu ile bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.