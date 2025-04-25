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Artvin'de Fırtına Semt Pazarını Vurdu

Artvin'de Fırtına Semt Pazarını Vurdu
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Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan fırtına, semt pazarında tezgahların devrilmesine ve ürünlerin etrafa dağılmasına neden oldu. Esnaf, hava koşullarından dolayı kapalı pazar talep etti.

ARTVİN'de etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Semt pazarına kurulan çok sayıda tezgah rüzgarın etkisiyle devrildi, brandalar yerinden söküldü ve ürünler etrafa savruldu.

Borçka ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar Çoruh Caddesi'nde kurulan semt pazarında alışveriş yapanlara ve pazarcılara zor anlar yaşattı. Rüzgarın etkisiyle brandalar uçtu, çok sayıda tezgah devrildi ve sebze meyveler yola döküldü. Esnaf ürünlerini kurtarmaya çalışırken, bazı kişiler ise pazar alanını terk etmek zorunda kaldı. Zarara uğradığını belirten esnaf, hava koşullarından dolayı artan olaylar karşısında kapalı pazar yeri talebini yineleyip, kalıcı çözüm için yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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