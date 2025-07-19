Artvin'de Fırtına; Çatılar Uçtu, Masalar Savruldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Yusufeli ilçesinde ani bir fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken, iş yerlerinin masaları etrafa savruldu. Vatandaşlar ve esnaf, fırtınadan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

1) ARTVİN'DE FIRTINA; ÇATILAR UÇTU, MASALAR SAVRULDU

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı bazı evlerin çatıları uçarken, iş yerlerinin masaları etrafa savruldu.

Yusufeli ilçesinde aniden bastıran sağanak ve beraberinde etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken, iş yerlerine ait masa ve sandalyeler etrafa savruldu. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan esnaf ve vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Esnaf, devrilme riski bulunan eşyaları güvenli alanlara taşımaya çalışırken, kimi vatandaşlar da koşarak sığınacak yer aradı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ahmed Şara'nın en zor sınavı! Bir ülkeyi kınadı bir ülkeye teşekkür etti

Şara'nın en zor sınavı! Bir ülkeyi kınadı bir ülkeye teşekkür etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkek basketbolunda tarihe geçen imza

Attığı imzayla tarihe geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.