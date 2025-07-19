Artvin'de Fırtına; Çatılar Uçtu, Masalar Savruldu

1) ARTVİN'DE FIRTINA; ÇATILAR UÇTU, MASALAR SAVRULDU

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı bazı evlerin çatıları uçarken, iş yerlerinin masaları etrafa savruldu.

Yusufeli ilçesinde aniden bastıran sağanak ve beraberinde etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken, iş yerlerine ait masa ve sandalyeler etrafa savruldu. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan esnaf ve vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Esnaf, devrilme riski bulunan eşyaları güvenli alanlara taşımaya çalışırken, kimi vatandaşlar da koşarak sığınacak yer aradı.