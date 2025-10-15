Artvin'de Filistin Yararına Hayır Çarşısı Kermesi Düzenlendi

Haberler

İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Artvin'de düzenlenen 'Filistin Yararına Hayır Çarşısı' kermesinde, yerel halkın hazırladığı yiyecekler ve el sanatları ürünleri satışa sunuldu. Elde edilecek gelir Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

Artvin'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, "Filistin Yararına Hayır Çarşısı" kermesi açıldı.

İHH tarafından Artvin Valiliği önündeki Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen kermeste gönüllüler tarafından hazırlanan yiyecekler ve el sanatları ürünleri satışa sunuldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermesten elde edilecek gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

İHH Artvin İl Temsilcisi Osman Delibaş, yaptığı açıklamada, Gazze'deki ateşkesten memnun olduklarını söyledi.

Delibaş, İHH'nın Gazze halkına destek olmak için yoğun çalışma içinde olduğunu ifade ederek, "Bugün Artvin merkezde kermes ve hayır çalışmamız var. Yarın Şavşat'ta, cuma günü Yusufeli'nde olacağız. Diğer ilçelerimizde de önümüzdeki haftalarda çeşitli etkinlikler planlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
