Artvin'de Filistin'e Destek İçin Basın Açıklaması Yapıldı

Artvin'de, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

Artvin Filistin'e Destek Platformunca Halitpaşa Meydanı'nda düzenlenen programa, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Artvin Şube Başkanı Osman Delibaş, dünyanın dört bir yanından vicdan sahibi kurum ve kuruluşların öncülüğünde oluşturulan Küresel Sumud Filosu'nu yürekten desteklediklerini söyledi.

Gazze'de iki yıldır yaşanan katliam ve soykırımın tahammül edilemez bir noktaya ulaştığını belirten Delibaş, " Gazze'de soykırım suçu açıkça, dünyanın gözünün içine baka baka işlenirken, sivil halka yönelik abluka ile Gazze halkı açlığa mahkum edilmekte ve uluslararası hukuk açısından tüm suçlar işlenmektedir. İşte bu noktada Küresel Sumud Filosu, vicdanların sesi olarak yola çıkmış ve kuşatma altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı, mazlumların yaralarını sarmayı ve insanlığın onurunu yeniden hatırlatmayı hedeflemiştir." dedi.

Delibaş, filonun sadece insani bir yardım girişimi değil, aynı zamanda zulme karşı bir vicdan hareketi olduğunun altını çizerek, "Kuşatmalara rağmen umudun var olduğunun göstergesidir." diye konuştu.

İnsanlık onurunu savunan, zulme karşı duran ve Gazze halkının yanında olduğunu haykıran filonun yanında olduklarını vurgulayan Delibaş, Filistin'in yalnız, Gazze'nin ise sahipsiz olmadığını kaydetti.

"Filistin halkı yalnız değildir", "İnsanlık ölüyor dünya seyrediyor" yazılı dövizler taşıyan grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.