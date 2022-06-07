Artvin'de evin bahçesine giren ayı kameraya yansıdı - Haberler

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Artvin'de evin bahçesine giren ayı kameraya yansıdı

AA - Yusuf Okur - Güncel
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Artvin'de evin bahçesine giren ayı kameraya yansıdı

Artvin'in Arhavi ilçesinde çiftlik evinin bahçesine giren ayı, güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde çiftlik evinin bahçesine giren ayı, güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

Kale Mahallesi'nde Cafer Gerdan'ın evinin bahçesine saat 04.00 sıralarında ayı girdi.

Bir süre dolaştıktan sonra buradan ayrılan ayının görüntüsü, çiftlik evinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Evi çevreleyen tel örgünün bir kısmının bozulması nedeniyle kamera kayıtlarını izleyince durumu fark eden Gerdan, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımı ilgi gören Gerdan, AA muhabirine, doğayı ve toprağı çok sevdiğini, sabahtan gece saatlerine kadar bahçede değişik işlerle uğraştığını söyleyerek, "Ayı bahçeme girince tedirgin oldum. Allah'tan hiçbir şeye zarar vermemiş. Kümeste tavuklarım vardı. 2 koyunum var. Hiçbirine dokunmamış. Hiçbir şeyi de döküp kırmamış. Böyle ilginç bir durum. Olayın üzerinden 3 gün geçti. Her gece bekliyorum ama tekrar gelmedi." dedi.

AA / Yusuf Okur - Güncel

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