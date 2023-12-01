ARTVİN'DE EVDE ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN YAŞLI KADIN KURTARILDI

ARTVİN'de 4 katlı binada çıkan yangında evde mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekipleri ve komşusunun yardımıyla kurtarıldı.

Kent merkezinde Dere Mahallesi Okul Sokak'ta bulunan 4 katlı evin 3'ncü katında dün akşam saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahalede eden ekipler, evde mahsur kaldığını tespit ettiği Sevim Kaya (79) için kurtarma çalışması başlattı. Merdiven uzatılan binaya evin camından giren ekipler, çevredekilerin de yardımıyla Kaya'yı kurtarıp, dışarı çıkardı. Binadaki yangın da ekiplerce söndürüldü. Dumandan etkilenen ve ellerinde yanıklar oluşan Kaya'ya olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundu. Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kurtarma anlarında ekiplere yardım eden Barış Dalmış, "Evimde otururken duman görüp, buraya koştum. Dairede tek başına yaşlı bir kadının yaşadığını biliyordum ve alt dairede çıkan yangın kontrol altına alındıktan sonra kadını hatırladım. Ekiplerle camı kırarak evin içine girdim ve kadını çıkardık" dedi. (DHA)