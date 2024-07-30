Esnaf, köpeklerin saldırısından kurtardığı kedi yavrusunu sahiplendi

Artvin'de esnaf Yasin Yılmaz, köpeklerin saldırısından kurtarıp kalp masajıyla hayata döndürdüğü kedi yavrusunu sahiplendi.

Merkeze bağlı Şehitlik Mahallesi'nde oto yıkamacı Yılmaz, yaklaşık bir hafta önce akşam iş yerinin önünde otururken, iki sahipsiz köpeğin yoldan geçen kedi yavrusuna saldırdığını gördü.

Köpekleri bağırarak uzaklaştıran Yılmaz, yolda hareketsiz yatan kediyi alarak iş yerine getirdi. Bir süre kalp masajı yaptığı kedinin hareket ettiğini gören Yılmaz'ın yaşadığı mutluluk, iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Veteriner kontrolünün ardından Yılmaz'ın bakımını üstlendiği kedi yavrusu, mahalledeki çocukların da maskotu haline geldi.

Yılmaz, gazetecilere, kedinin annesinin bir süre önce köpekler tarafından boğularak öldürüldüğünü söyledi.

Kedi yavrusunun da köpeklerin saldırısına uğradığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Durumu fark edince bağırdım. Köpekler bağırmamla durdu. Gittiğimde kedi baygındı, yerde yatıyordu. Aldım, getirdim içeriye, ona masaj yapmaya başladım. Cankurtaranlık eğitimi almıştım, masaj falan yaptım, bayağı uğraştım. Canlandı, tekrar bayıldı, canlandı ama en sonunda başardım. Bakın, bugün yaşıyoruz işte, beraber yaşıyoruz, burada bakıyoruz ona. Yediriyoruz, içiriyoruz. Bir hayat kurtardık, can kurtardık. Annesi gitti ama yavrusunu yaşattık."