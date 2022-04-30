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Artvin'de emniyet kemeri denetimi yapıldı

AA - Yusuf Okur - Güncel
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Artvin'de emniyet kemeri denetimi yapıldı

Artvin'de "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması kapsamında başlatılan emniyet kemeri denetimleri devam ediyor.

ARTVİN (AA) - Artvin'de "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması kapsamında başlatılan emniyet kemeri denetimleri devam ediyor.

Kentin giriş çıkışları ve Sarp Sınır Kapısı başta olmak üzere birçok farklı noktada denetimlerde bulunan polis ve jandarma ekipleri, sürücülere emniyet kemeri kullanmaları yönünde uyarılarda bulunarak bilgilendirici broşür dağıtıyor.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç ile farkındalık oluşturarak emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla polis ve jandarma trafik ekiplerince yapılan uygulamaya katıldı.

Kent girişindeki denetim ve uygulama noktasına gelen Vali Doruk, durdurulan araçlardaki vatandaşlara İçişleri Bakanlığının Ramazan Bayramı için başlattığı "Bayramınız kemerli olsun" kampanyasını anlattı.

Sürücüler ile yolcuların Ramazan Bayramını kutlayan Doruk, emniyet kemeri kullanmaları yönünde uyarılarda bulunarak bilgilendirici broşürler dağıttı.

Bayram öncesi ve bayram sürecinde trafik kazalarını en aza indirmek için uygulama ve denetimlerin kesintisiz devam edeceğini kaydeden Doruk, huzurlu ve güzel bir bayram için trafiğe çıkan tüm sürücülerin trafik kurallarına harfiyen uymalarını istedi.

AA / Yusuf Okur - Güncel

Sarp Sınır Kapısı, Bayram, Artvin, Polis, Güncel, Haberler

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