Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Artvin'de Elektrik Direğinden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Artvin'de Elektrik Direğinden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Artvin'in Yusufeli ilçesinde arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dokumacılar köyünde elektrik direğine çıkan Erol Çelik, (49) arızayı gidermek için çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak direkten düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Çelik'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çelik'in cesedi, Yusufeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken buradan da otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Artvin Seçim Sonuçları
Artvin Yerel Seçim Sonuçları 2019
Artvin Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel

Erol Çelik Yusufeli Artvin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title