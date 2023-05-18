Artvin'de Elektrik Direğinden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Artvin'in Yusufeli ilçesinde arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini tespit etti.