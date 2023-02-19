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Artvin'de eğitime kar engeli

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Artvin'de eğitime kar engeli

Artvin merkez ve bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Artvin merkez ve bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentin bazı bölgelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Artvin merkez, Borçka, Murgul, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde eğitim öğretime 20 Şubat Pazartesi günü ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, il merkezi ve söz konusu ilçelerde, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de 1 gün süre ile idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yusufeli Murgul Artvin Güncel Haberler

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