Artvin'de eğitime kar engeli

Artvin merkez ve bazı ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini gösteren yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle meteorolojik uyarılar da dikkate alınarak merkez, Şavşat ve Murgul ilçelerinde eğitim öğretime 17 Mart Perşembe günü ara verileceği belirtildi.

Bu süre zarfında Artvin merkez ile Şavşat ve Murgul ilçelerinde görev yapan engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.