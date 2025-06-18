Artvin'de Düzensiz Göçmen Yakalandı, Organizasyon Sürücüsü Gözaltında

Artvin'de Düzensiz Göçmen Yakalandı, Organizasyon Sürücüsü Gözaltında
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Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen sürücü gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu değerlendirilen sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli otomobili takibe aldı.

Ardahan Şavşat kara yolu Yavuzköy mevkisinde durdurulan araçta yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu değerlendirilen araç sürücüsü de gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezine nakledildi.

Adliyeye sevk edilen sürücü ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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