Artvin'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Yakalandı, 2 Gözaltına Alındı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 düzensiz göçmen yakalanırken, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli bir otomobili takibe aldı.
Ekipler, Yusufeli-Artvin karayolu Çağlayan köyü mevkisinde durdurdukları araçta yurda yasa dışı yollarla giren 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler ile aynı araçtaki C.D. ve M.S. ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel