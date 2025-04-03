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Artvin'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Yakalandı, 2 Gözaltına Alındı

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 düzensiz göçmen yakalanırken, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli bir otomobili takibe aldı.

Ekipler, Yusufeli-Artvin karayolu Çağlayan köyü mevkisinde durdurdukları araçta yurda yasa dışı yollarla giren 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler ile aynı araçtaki C.D. ve M.S. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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