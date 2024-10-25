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Artvin'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 18 Yakalandı, 4 Şüpheli Tutuklandı

Artvin'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 18 Yakalandı, 4 Şüpheli Tutuklandı
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Artvin'de yasa dışı yollarla yurda giren 18 düzensiz göçmen yakalandı ve insan kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri, şüpheli araçları durdurarak arama yaptı ve tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

Artvin'de yasa dışı yollarla yurda giren 18 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Artvin-Ardahan kara yolunun Berta Köprüsü ve Yavuzköy mevkilerinde şüphe üzerine bazı araçları durdurarak arama yaptı.

4 araçta yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10'u Afganistan, 7'si İran ve 1'i Bangladeş uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Van Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla, araç sürücüleri M.A. (27), F.İ (28), H.Ç. (28) ve Ş.T. (50) de gözaltına alındı.

4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel

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