Artvin'de Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi

Artvin'de, "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında bir araya geldikleri Çoruh Park'ta çöp topladı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrencilerden Furkan Özkan, çevre temizliğinin önemine dikkati çekerek, "Burası zaman geçirmek için güzel bir yer. Burada yemek yiyebilirsiniz ama giderken çöpleri toplayıp daha duyarlı davranabilirsiniz." dedi.