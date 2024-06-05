Artvin'de Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi
Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Çoruh Park'ta çöp topladı. Etkinlikle çevre temizliğinin önemi vurgulandı.
Artvin'de, "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında bir araya geldikleri Çoruh Park'ta çöp topladı.
Farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrencilerden Furkan Özkan, çevre temizliğinin önemine dikkati çekerek, "Burası zaman geçirmek için güzel bir yer. Burada yemek yiyebilirsiniz ama giderken çöpleri toplayıp daha duyarlı davranabilirsiniz." dedi.