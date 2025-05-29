Artvin'de Dolu Yağışı Sürücüleri Zor Durumda Bıraktı

Artvin'de Dolu Yağışı Sürücüleri Zor Durumda Bıraktı
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Artvin'in Şavşat ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Dolu yağışının etkisiyle görüş mesafesi neredeyse sıfıra inerken, sileceklerin yetersiz kaldığı görüntüler kaydedildi.

Artvin'de dolu yağışına etkili oldu, silecekler yetersiz kaldı

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde aniden bastıran dolu, araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde dolu yağışına araç sileceklerinin yetişmediği göründü.

Artvin'in Şavşat ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Aniden bastıran dolu, bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde dolunun etkisiyle görüş mesafesi neredeyse sıfıra inerken, aracın sileceklerinin doluya yetişemediği görüldü.

İlçeye bağlı yüksek kesimlerde başlayan yağmur, kısa sürede yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, doğayı beyaza bürüdü.

Görüntülerde dolunun aracın camlarına şiddetli bir şekilde vurduğu ve yoğun yağış nedeniyle yolun görünmez hale geldiği dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK DUMAN - Güncel
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