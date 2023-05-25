Artvin'de Çoruh Nehrine Düşen Kamyonet Sürücüsü Aranıyor

Artvin'in Şavşat ilçesinde Çoruh nehrine düşen kamyonet sürücüsü Zübeyir Topal'ı arama çalışmaları 3 gününde devam ediyor. Dalgıçların titizlikle sürdürdüğü çalışmayı ailesi de nehir kenarında yakından takip ediyor.

Artvin'de en acı bekleyiş: Çoruh nehrine düşen kamyonet sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor

ARTVİN - Artvin'de Şavşat ilçesinde Çoruh nehrine düşen kamyonet sürücüsü Zübeyir Topal'ı arama kurtarma çalışmaları 3 gününde devam ediyor. Dalgıçların titizlikle sürdürdüğü çalışmayı ailesi de nehir kenarında yakından takip ediyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde Salı günü seyir halindeyken kamyonuyla düştüğü Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan sürücü için arama çalışması devam ediyor. AFAD koordinesinde, jandarma, UMKE, JAK, Çoruh Arama Kurtarma, Hopa Deniz Polisi ve 112 Acil Sağlık ekiplerinden oluşan 110 kişi bölgede çalışmasını sürdürüyor. Kazanın meydana geldiği yerden itibaren başlatılan çalışmada ekipler şuana kadar 4 kilometrelik alanda bir ize rastlamadı. Arama kurtarma ekiplerinin bir kısmı su altında, bir bölümü nehir kenarlarında, bir kısmı da botlarla su yüzeyinde arama faaliyetlerini sürdürüyor

Trabzon'da ikamet eden kayıp Zübeyir Topal'ın abileri Hilmi, Halil, Talha Topal ve aile büyüklerinin nehir kenarında acı bekleyişe sürüyor.

Ekiplerin çalışmalarını yakinen takip eden Topal kardeşleri bir an önce kardeşlerine kavuşmanın hayalini kuruyor.