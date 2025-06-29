Artvin'de Çöken Ahırdaki 33 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı
Artvin'in Borçka ilçesinde çöken bir ahırın enkazındaki 33 büyükbaş hayvan, AFAD ve jandarma ekiplerinin yoğun çalışmaları ile kurtarıldı. Yaralı hayvanlar veteriner hekim tarafından tedavi edildi.
Artvin'in Borçka ilçesinde çöken ahırın enkazındaki 33 büyükbaş hayvan, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Atanoğlu Köyü Karçal Yaylası'nda Ahmet Çelik'e ait ahşap ahır, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce enkaz altında kalan 33 büyükbaş hayvanın kurtarılması için yoğun çalışma gerçekleştirildi.
Vatandaşların da destek olduğu çalışmaların ardından büyükbaş hayvanlar kurtarıldı.
Öte yandan enkazdan yaralı çıkarılan hayvanlar ise veteriner hekim tarafından tedavi edildi.
Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel