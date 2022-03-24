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Artvin'de çıkan yangında bir ev zarar gördü

AA - Yusuf Okur - Güncel
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Artvin'de çıkan yangında bir ev zarar gördü

Artvin'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

ARTVİN (AA) - Artvin'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Alabalık köyü Kahaberi Mahallesi'nde gece 01.00 sıralarında Ferman Yıldız'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın evin bitişiğindeki ahır ve samanlığa sıçradı. İhbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin köy halkının yardımıyla yaklaşık 3 saatlik çalışması sonuncu yangın söndürüldü.

Yangında ev, ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi.

AA / Yusuf Okur - Güncel

İtfaiye, Yangın, Artvin, Ahır, Güncel, Haberler

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