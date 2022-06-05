Artvin'de çıkan yangında ahır ve samanlık zarar gördü - Haberler

Artvin'de çıkan yangında ahır ve samanlık zarar gördü
AA - Yusuf Okur - Güncel
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Artvin'de bir köyde çıkan yangında ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi.
Artvin'de bir köyde çıkan yangında ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi.
Merkeze bağlı Ortaköy köyü Ocak Mahallesi'nde, Adnan Tosun'a ait samanlıkta belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyerek samanlığın altındaki ahıra sıçrayan yangını fark eden mahalle sakinleri, hayvanları dışarı çıkardı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu yangında, ahır ve samanlık zarar gördü.
AA / Yusuf Okur - Güncel