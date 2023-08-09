Artvin'de çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

Artvin'e bağlı Hızarlı köyünde çıkan yangında 5 ev, 2 ahır ve samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ve vatandaşlar yardımıyla kontrol altına alındı.

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'e bağlı Hızarlı köyünde çıkan yangında 5 ev, 2 ahır ve samanlık yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, itfaiye ve vatandaşlar yardımıyla kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiliye göre merkeze bağlı Hızarlı köyü Aliağagil Mahallesi'nde akşam saatlerinde yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının itfaiye ekiplerine bildirilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında, Durmuş Aydın, Cemal Aydın, Aslan Aydın ve Nuriye Aydın'a ait 2 katlı ahşap binada bulanan dört ev yanarken, rüzgarın etkisiyle bitişikte bulunan Casim Atalay'a ait evde yanarak kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangında 2 ahır samanlık ve bir traktör de zarar gördü.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları tamamlandı.