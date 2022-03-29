Çığ sonucu kapanan grup köy yolu, 7 saatlik çalışmayla açıldı - Haberler

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Çığ sonucu kapanan grup köy yolu, 7 saatlik çalışmayla açıldı

AA - Güncel
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde çığ nedeniyle kapanan grup köy yolu, ekiplerin 7 saat süren çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çığ nedeniyle kapanan grup köy yolu, ekiplerin 7 saat süren çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaylalar-Demirdöven grup köy yolu, Sarıgöl mevkisinde meydana gelen çığ sonucu ulaşıma kapandı.

Durumun İlçe Özel İdaresi ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgede çalışma başlatıldı.

Ekiplerin 7 saatlik çalışmasıyla grup köy yolundan yeniden ulaşım sağlandı.

Öte yandan ilçenin yüksek rakımlı bölgelerinde hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 41 köy yolu da ekiplerin yoğun çalışmasıyla kısa sürede açıldı.

Çığ sonucu kapanan grup köy yolu, 7 saatlik çalışmayla açıldı

Çığ sonucu kapanan grup köy yolu, 7 saatlik çalışmayla açıldı

Çığ sonucu kapanan grup köy yolu, 7 saatlik çalışmayla açıldı

Çığ sonucu kapanan grup köy yolu, 7 saatlik çalışmayla açıldı

Çığ sonucu kapanan grup köy yolu, 7 saatlik çalışmayla açıldı

AA / Güncel

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