Artvin'de çığ düşmesi sonucu yaralanan dağcılar bölgeden tahliye edildi Güncel Haberler Artvin'in Yusufeli ilçesinde çığ düşmesi sonucu yaralanan üç dağcı ile hayatını kaybeden iki dağcının cenazeleri ilçe merkezine getirildi. Artvin'in Yusufeli ilçesinde çığ düşmesi sonucu yaralanan üç dağcı ile hayatını kaybeden iki dağcının cenazeleri ilçe merkezine getirildi. İlçeye bağlı Yaylalar köyünün Olgunlar Mahallesi mevkisinde, doğa yürüyüşü sırasında çığ altında kalarak yaşamını yitiren dağcıların cenazeleri ile yaralıların bölgeden tahliyesi için Artvin İl Afet Acil Durum Müdürlüğünün koordinesinde yaklaşık 10 saatlik çalışma yürütüldü. Tahliye için gönderilen helikopter olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgeye iniş yapamadı. Durum üzerine kara yoluyla bölgeye ulaşan Artvin Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Rize ve Erzurum Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile Yusufeli Dağcılık Kulübü üyeleri, yaralı ve cenazelerin tahliyesi için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonrasında yaralılar ile olayda yaşamını yitiren Mustafa Tekin ve Necmi Can Öztoprak'ın cenazeleri çığın düştüğü bölgeden kızaklarla köy merkezine indirildi. Yaralılardan ikisi ayakta tedavi edilirken Batuhan Gündoğdu, ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesine götürüldü. Hayatını kaybeden iki dağcının cenazeleri ise hastane morguna kaldırıldı. Hastaneye giden Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yaralının sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı, hayati tehlikesi olmayan Gündoğdu'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Güncel Kaynak: AA / Yusuf Okur Yusufeli Hisarcık Artvin Güncel Haberler

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