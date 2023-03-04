Artvin'de çığ düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde çığ düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde çığ düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin Yaylalar köyünün Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yapanların üzerine saat 15.00 sıralarında çığ düştü.
İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda, ilgili tüm ekipler olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Güncel