Artvin'de çığ düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Artvin'in Yusufeli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Artvin'in Yusufeli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar köyünün Olgunlar Mahallesi mevkisinde, 9 kişi doğa yürüyüşü yaptığı esnada çığ düştü. Gruptakilerden 5'inin çığ altında kaldığı belirtilen açıklamada, "Çığ altında kalan vatandaşlarımızdan 2'si vefat etmiş, 3'ü ise yaralı olarak çıkarılmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Olaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, yaralı sayısı 7 olarak bildirilmişti. Kaynak: AA / Güncel Yusufeli Artvin Güncel Haberler

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