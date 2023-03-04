Üye Girişi
Haberi Paylaş

Artvin'de çığ düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Artvin'de çığ düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar köyünün Olgunlar Mahallesi mevkisinde, 9 kişi doğa yürüyüşü yaptığı esnada çığ düştü.

Gruptakilerden 5'inin çığ altında kaldığı belirtilen açıklamada, "Çığ altında kalan vatandaşlarımızdan 2'si vefat etmiş, 3'ü ise yaralı olarak çıkarılmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Olaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, yaralı sayısı 7 olarak bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Yusufeli Artvin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title