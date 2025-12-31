Artvin'de çığ düştü; 3 çoban kar altında kaldı

ARTVİN'de 2 bin 300 rakımlı Aksu Yaylası'nda çığ düştü. Küçükbaş sürüsüyle kar altında kaldığı belirtilen 3 çobana ulaşmak için ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

Ardanuç ilçesine bağlı deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Aksu Yaylası'nda saat 11.00 sıralarında çığ düştü. Bölgede küçükbaş sürülerini nakleden 3 çobanının çığ altında kaldığı yönünde ihbar üzerine AFAD ekipleri harekete geçti. Ekipler, iş makinelerinin karda kapalı yol güzergahında çalışmaları eşliğinde bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

Artvin Valisi Turan Ergün, çığ altında kalan kişilere ulaşmak için AFAD koordinasyonunda ekiplerin seferber olduğunu belirterek, bölgede olumsuz hava şartlarının hakim olduğunu ifade etti.