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Artvin'de Borçka-Camili kara yolu çığ sebebiyle ulaşıma kapandı

6 Aralık 2023 11:34 Son Güncelleme: 11:36 Abone Ol

Artvin'de, Borçka-Camili kara yolu üzerinde bulunan Camili Geçidi'ne çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Karayolları ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve yolun temizlenerek ulaşıma açılması için çalışmalara başlandı.