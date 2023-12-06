Artvin'de Borçka-Camili kara yolu çığ sebebiyle ulaşıma kapandı
Artvin'de, Borçka-Camili kara yolu üzerinde bulunan Camili Geçidi'ne çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Karayolları ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve yolun temizlenerek ulaşıma açılması için çalışmalara başlandı.
Artvin'de, Borçka- Camili kara yolu çığ sebebiyle ulaşıma kapandı.
Borçka ilçesi ile Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur köylerinin bulunduğu Camili Havzası arasında ulaşımı sağlayan Borçka-Camili kara yolunun 25. kilometresindeki 1900 rakımlı Camili Geçidi'ne sabah saatlerinde çığ düştü.
Yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yolun temizlenerek ulaşıma açılması için çalışma başlattı.