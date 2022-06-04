Artvin'de boğanın saldırısına uğrayan kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Artvin'de boğanın saldırısına uğrayan kişi yaralandı

AA - Yusuf Okur - Güncel
Artvin'de boğanın saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Artvin'de boğa güreşleri için beslediği boğasının saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Artvin'de boğa güreşleri için beslediği boğasının saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Bu yıl 41'incisi düzenlenecek Kafkasör Boğa Güreşleri festivalinde 800 kiloluk "Mosso" isimli boğasını "baş boğa" kategorisinde güreştirmeyi planlayan Hızır Sert (40), Seyitler köyündeki evinin önündeki bahçede bir süre spor yaptırdığı boğasını ahıra götürdü.

Boğayı bağlamaya çalıştığı esnada boynuz darbesiyle havaya savrularak yere düşen Sert, yaralandı.

Artvin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Sert'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Saldırı anı ise ahırdaki güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Yusuf Okur - Güncel

Artvin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title