Artvin'de bir evin çatısına çıkan dağ keçisi böyle görüntülendi

ARTVİN Artvin'de bir evin çatısına çıkan dağ keçisi cep telefonu ile görüntülendi.

Yaban hayatı popülasyonu fazla olan Artvin'de özelikle dağkeçilerine kenttin her alanında rastlamak mümkün. Dağ keçişi bahçelerde, karayolunda, baraj duvarlarında, mahalle aralarında derken son olarak bir evin çatısında görüntülendi. Ürkekliğiyle bilinen ve avlanması yasak olan dağkeçisini evin çatısında gören bölge halkı sakinleri şaşkına döndü. Evin çatısına nasıl çıktığı bilinmeyen dağkeçisini bölge halkı kendi imkanlarıyla çatıdan indirmeyi başardı. Çatıdan inen dağ keçisi ormanlık alana doğru koşarak uzaklaşırken, o anları Ümit Sezgin isimli yöre sakini cep telefonuyla görüntüledi.

Dağ keçisi yeni Yusufeli yerleşim yerinde

Öte yandan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli yeni yerleşim alanında yaptığı geziler esnafında karşılaştığı dağ keçisini fotoğrafladı. Yeni yerleşim alanın inen dağ keçisi adete Vali Yılmaz Doruk'a poz verirken, Doruk bu görüntüleri "Yeni Yusufeli'ne taşınmaya hazırlanırken gönlümüzde sana da yer var. Hep gel olur mu?" diyerek sosyal medyadan paylaştı.