Artvin'de Bina Çöktü, Bir Vatandaş Son Anda Kurtuldu

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir binanın çöktüğü olayda bir vatandaş enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İlçedeki Barış Caddesi'nde bulunun Şaban Yılmaz'a ait giriş katı bakkal olarak kullanılan 2 katlı binada, bitişiğindeki temel açma çalışması sırasında sesler gelmeye başladı.

Durumu fark ederek dükkandan çıkan Yılmaz ve çevredekiler binadan uzaklaştı. Bir süre sonra ise bina tamamen çöktü.

Çökme esnasında durumu fark etmeyerek dükkana girmeye çalışan bir vatandaş ise enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay sonrası bölgeye gelen Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz, bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yılmaz, kazanın ucuz atlatıldığını ifade ederek, "Çok şükür can kaybımız ve yaralımız yok. Bir vatandaşımız son anda kurtulmuş. Ona da geçmiş olsun dileklerimiz iletiyorum." dedi.