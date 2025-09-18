Haberler

Artvin'de Bilim Şenliği Başladı

Artvin'de 'Bilge Artvin Doğanın Mühendisliği' temasıyla düzenlenen bilim şenliği, TÜBİTAK'ın destekleriyle açılışını gerçekleştirdi. Üç gün sürecek etkinlikte öğrencilere doğal afetlerin önlenmesi konusunda atölye çalışmaları yapılacak.

Artvin'de "Bilge Artvin Doğanın Mühendisliği" temasıyla düzenlenen ve üç gün sürecek bilim şenliği başladı.

TÜBİTAK'ın 4007 10. Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında Artvin Çoruh Üniversitesi Merkez Kütüphanesi önünde açılış programı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, bilim şenliğinin Türkiye genelinde kabul edilen 89 projeden biri olduğunu belirterek, "Artvin'in kıymetli çocukları üç gün boyunca ilimize özgü doğal afetlerin bilimsel yöntemlerle önlenmesine yönelik atölyelerde değerli hocalarımızın çalışmalarını görecek. Böylece geleceğe daha güçlü hazırlanacaklar" dedi.

Acar, projenin hazırlanmasına katkı sunan Artvin Çoruh Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi'nden akademisyenlere teşekkür ederek, "Bu aziz milletin geleceğini kurgulayacak sevgili yavrularımızın yeteneklerini geliştirmek, onları toplumsal sorunlara çözüm üretebilen, pratik düşünebilen bireyler olarak yetiştirmek noktasında bu tür faaliyetlerin önemi çok büyük" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Vekili İsmail Edoğan ve diğer protokol üyelerince bilim şenliğinin açılışı yapıldı.

Açılışın ardından akademisyenlerce erozyon ölçümü ve su kalitesi, afete hazırlık ve müdahale, erozyonu önlemede ağaçlandırmanın önemi gibi konular öğrencilere anlatıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
