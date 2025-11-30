Haberler

Artvin'de Bahçede Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Hopa ilçesinde bir bahçede çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangın söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri katılıyor.

ARTVİN'in Hopa ilçesinde bahçede çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını müdahale ediyor.

Hopa ilçesine bağlı Başoba köyündeki bir bahçede sabah saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, örtü yangınını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

KISMEN KONTROL ALTINDA

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ormanlık alana sıçrayan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Artvin Orman Bölge Müdürlüğümüzce yangın yerine 4 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 1 su tankeri, iş makineleri ve yaklaşık 100 personel sevk edilmiş olup, AFAD'ın koordinesinde çevre itfaiye birimleri ile il özel idaresi ekiplerince destek sağlanmaktadır. Örtü yangını şeklinde gerçekleşen yangın kısmen kontrol altına alınmış olup aşırı rüzgar nedeniyle söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lvbel C5 konserinde talihsiz kaza! Pantolonu bir anda alev aldı

Ünlü rapçinin konserinde kabus anları! Kalçası bir anda alev aldı
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Yediği pizza canından etti! 3 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Yediği pizza canından etti! 3 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir

ABD'li isim açık açık tehdit etti: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
Lvbel C5 konserinde talihsiz kaza! Pantolonu bir anda alev aldı

Ünlü rapçinin konserinde kabus anları! Kalçası bir anda alev aldı
Vatandaşlar şikayet yağdırdı, Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor

Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor
Kocaeli'nde tekne alabora oldu! Bir balıkçı kurtarıldı, diğeri aranıyor

Tekne alabora oldu! Bir balıkçı kurtarıldı, diğeri aranıyor
Van'da bir araç baraja yuvarlandı! 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor

Otomobil baraja uçtu! Acı haberler peş peşe geldi
Apartmandaki ilaçlama sonrası 5'i çocuk 8 kişi hastanelik oldu

İlaçlama sonrası çok sayıda kişi hastanelik oldu! Çocuklar da var
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
50 kuruş için 1600 dava açtı, cezayı yedi

50 kuruş için 1600 dava açtı
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.