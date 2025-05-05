AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası AK Parti'den net çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti

Artvin'de Baharın Gelişi ve Karlı Dağlar

Artvin'de Baharın Gelişi ve Karlı Dağlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürürken, baharın gelişiyle doğa yeniden canlandı. Karlı dağlar ve yeşeren ormanlar, bu muhteşem manzaralarla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Fotoğraf tutkunları, bölgedeki eşsiz görüntüleri yakalamak için Artvin'i tercih ediyor.

Artvin'in karlı dağları böyle görüntülendi

ARTVİN - Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürürken, vadilerde ilkbaharın gelişiyle birlikte doğa adeta yeniden canlandı. Karlı dağlar ve yeşeren ormanlar böyle görüntülendi.

Doğal güzellikleriyle her mevsim dikkat çeken Artvin'de baharın gelişiyle birlikte ortaya çıkan manzaralar görenleri hayran bırakıyor. Yüksek rakımlarda kar örtüsü hala etkisini korurken, aşağı kesimlerde çiçek açan ağaçlar ve yeşeren ormanlar doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Bölgeye gelen fotoğraf tutkunları ve içerik üreticileri, İsviçre Alpleri'ni andıran doğa manzaralarını görüntülemek için çekimlere başladı. Dron ile görüntülenen karlı dağlar ve baharın yeşillikleriyle bütünleşen vadiler, seyrine doyumsuz kareler oluşturdu. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar da hafta sonunu Artvin'in yüksek kesimlerinde geçirmeyi tercih ediyor. Bölgedeki bu eşsiz manzaralar, hem doğa turizmini canlandırıyor hem de sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

İçerik üreticisi Sinan Aydın, yaptığı açıklamada "Belki İsviçre'ye gidemiyoruz ama Artvin manzaraları İsviçre'yi ayağımıza getiriyor. Bizde içerik üreticileri olarak buradayız. Karlı dağlardan İlkbahara doğru çekimler yapıyoruz" derken, amatör fotoğrafçı Betül Karaca ise "Baharın gelişiyle doğaya çıktık. Güzel fotoğraflar almak için. İnsanlar bu manzaraların fotoğraflarını çekmek için ülkeler dolaşıyor. Biz ise bu konuda çok şanslıyız. Başka ülkelere gitmemize gerek kalmadan. Çok güzel manzaralar elde ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN DEMİR - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti

Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.