Artvin'de Ayı Barakaya Girdi: Güvenlik Kamerasında Anlık Görüntüler

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Artvin'in Borçka ilçesinde bir ayı, orman işçilerinin barakasına girerek yiyecek aradı. Barakanın camını kıran ayı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Artvin'in Borçka ilçesinde orman işçilerinin kullandığı barakaya girerek yiyecek arayan ayının görüntüsü, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yiyecek arayan ayı, Borçka Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisindeki Düzköy Karadağ mevkisinde, orman işçilerinin dinlenmek ve yemek yapmak amacıyla kullandıkları barakaya geldi.

Barakanın camını kırarak çevrede yiyecek arayan ayı, daha sona bölgeden uzaklaştı.

Ayının o anları, barakadaki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü de ayının söz konusu görüntülerinin bir kesitini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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