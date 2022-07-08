Artvin'de ATV'nin uçuruma yuvarlandığı kazada karı koca öldü Artvin'in Yusufeli ilçesinde ATV tipi arazi aracının uçuruma yuvarlanması sonucu karı koca hayatını kaybetti. Artvin'in Yusufeli ilçesinde ATV tipi arazi aracının uçuruma yuvarlanması sonucu karı koca hayatını kaybetti. Bademkaya köyündeki evlerinden dün sabah saatlerinde plakasız ATV ile ayrılan Ahmet (74) ve eşi Yadigar Çokadar'dan (68) haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye giden jandarma ve AFAD ekipleri, köy sakinlerinin de katılımıyla çevrede arama yaptı. Jandarmanın dron da kullandığı aramada çiftin bulunduğu arazi aracının Kadankuda mevkisindeki yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandığı belirlendi. Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen çiftin cenazeleri, gece saatlerinde yapılan çalışmanın ardından Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan Çokadar çiftinin evlerine 2,5 kilometrelik mesafedeki çeşmeden su almak için bölgeye gittikleri ileri sürüldü. AA / Yusuf Okur - Güncel Yusufeli Artvin Güncel Haberler

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